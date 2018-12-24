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Главная рождественская елка США останется без иллюминации

Главная рождественская елка США останется без иллюминации

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Главная рождественская елка США, расположенная у Белого дома, останется без иллюминации из-за частичного прекращения работы правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Служба национальных парков США в воскресенье объявила, что елка будет оставаться без иллюминации во время так называемого правительственного "шатдауна".

"Во время прекращения работы правительства, Центр посетителей Белого дома и главная рождественская елка будут закрыты", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, приостановка работы правительства усложняет ремонт елки. Дерево было повреждено, когда неизвестный мужчина пытался залезть на него в пятницу. По словам полиции, он находился в состоянии эмоционального расстройства и был доставлен в больницу для психиатрического анализа.

Напомним, в Белом доме прогнозируют, что приостановление работы правительства США продлится до начала января.

Источник: УНН
Теги: США
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