Не менее 15 военных пострадали из-за жесткой посадки самолета в Конго

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По меньшей мере 15 военнослужащих Вооруженных сил Демократической Республики Конго получили серьезные травмы в понедельник при заходе на посадку транспортного самолета Ан-26 на востоке страны. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает УНН.

Инцидент произошел в городе Бени провинции Северное Киву. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По словам представителя вооруженных сил Конго, самолет "промахнулся при посадке".

Напомним, 20 декабря в ДРК разбился Ан-26, занимавшийся доставкой в регионы страны избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов. На его борту, предположительно, находились 23 человека.