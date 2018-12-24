Джима и Прима примут участие в Рождественской гонке по биатлону

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Традиционная Рождественская гонка, которая ежегодно проходит на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене состоится 29 декабря. Украину будут представлять Юлия Джима и Артем Прима, пишет УНН со ссылкой на UA: Биатлон.

В этом году среди участников гонки будут самые титулованные биатлонисты мира Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, которые уже завершили спортивные карьеры.

По состоянию на 24 декабря на Рождественскую гонку заявлены такие 10 пар биатлонистов:

1 - Дениз Херманн и Симон Шемпа (Германия)

2 - Ванесса Хинц и Эрик Лессер (Германия)

3 - Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия)

4 - Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия)

5 - Екатерина Юрлова-Перхта и Антон Шипулин (Россия)

6 - Юлия Джима и Артем Прима (Украина)

7 - Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (Франция)

8 - Вероника Виткова и Михал Крчмар (Чехия)

9 - Фуюки Тачидзаки и Микито Тачидзаки (Япония)

10 - Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

Интересно, что Уле-Эйнар Бьорндален - единственный спортсмен, побеждавший в Рождественских гонках четыре раза с тремя разными партнершами с 2003 по 2006 год включительно. В 2007 году вместе с Турой Бергер он едва не завоевал свою пятую победу, но в итоге финишировал вторым.

Украинцы торжествовали на Рождественских гонках дважды. В 2008 году победу одержала пара Оксаны Хвостенко и Андрея Дериземля, а в 2014-м - Валентины Семеренко и Сергея Семенова.