Суд в РФ отказал в досрочном освобождении фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Судья Советского районного суда российской республики Марий Эл Елена Якимова отказала в условно-досрочном освобождении фигуранту севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Нури Примову, информирует УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Как сообщает журналист Антон Наумлюк, причиной отказа послужила отрицательная характеристика, которую предоставила колония № 5 республики, где Примов отбывает наказание. В характеристике были указаны 35 случаев дисциплинарных взысканий. Примов отказался от адвоката на время заседания и защищал себя сам.

Напоминаем, украинский консул назвал незаконными приговоры по “делу Хизб ут-Тахрир”. “Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они были освобождены и вернулись домой”, - заявил консул в поддержку осужденных крымских мусульман.