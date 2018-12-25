Чубаров: видел, как в церквях УПЦ МП в Крыму выдавали оружие оккупантам

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В церквях УПЦ Московского патриархата во временного оккупированном Россией Крыму в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Об этом рассказал в интервью одному из телеканалов председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Я бы, возможно, так еще горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие. Это говорит о том, что к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы. Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которое, безусловно имеют право граждане Украины, том числе мусульмане, иудеи, католики и другие, - они не должны выполнять указания из другого государства", - сказал он, отвечая на вопрос о главных событиях уходящего года.



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Как сообщал УНН, ранее Чубаров призвал собрать СНБО и закрытое заседание ВР из-за событий в Керченском проливе.