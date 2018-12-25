Подконтрольный РФ суд Крыма оставил под стражей еще 3 украинских моряков

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник отказал в удовлетворении апелляционных жалоб трем украинским морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым Реалии.

Подконтрольный РФ Верховниый суда Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченным украинским военным, мичману Андрея Шевченко, старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, а также капитану третьего ранга Владимиру Лесному.



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Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Впоследствии в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.