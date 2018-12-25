Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 декабря 2018 15:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9600
Версия для печати

Санкции РФ против Украины расширены более чем на 200 позиций

Санкции РФ против Украины расширены более чем на 200 позиций

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Список санкций  России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Список контрсанкций в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций", - сказано в сообщении. 

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.