Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 декабря 2018 17:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

Возле границ Латвии заметили российскую разведывательную авиацию

Возле границ Латвии заметили российскую разведывательную авиацию

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Патрульные самолеты заметили возле морской границы Латвии в Балтийском море авиацию военно-воздушных сил РФ. Об этом сообщили Национальное вооруженные силы Латвии в Twitter, передает УНН.

"25.12. патрульные самолеты над Балтийским морем на территориальной морской границы Латвии идентифицировали авиацию ИЛ-20 ВВС РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Из-за этого в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Ранее УНН сообщал, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вновь зафиксировал военные грузовики, которые ночью пересекали границу с РФ в местах, где отсутствуют пункты пропуска.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, самолет, Латвия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.