Возле границ Латвии заметили российскую разведывательную авиацию
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Патрульные самолеты заметили возле морской границы Латвии в Балтийском море авиацию военно-воздушных сил РФ. Об этом сообщили Национальное вооруженные силы Латвии в Twitter, передает УНН.
"25.12. патрульные самолеты над Балтийским морем на территориальной морской границы Латвии идентифицировали авиацию ИЛ-20 ВВС РФ", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Из-за этого в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Ранее УНН сообщал, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вновь зафиксировал военные грузовики, которые ночью пересекали границу с РФ в местах, где отсутствуют пункты пропуска.
25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20— NBS (@Latvijas_armija) December 25, 2018