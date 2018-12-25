Возле границ Латвии заметили российскую разведывательную авиацию

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Патрульные самолеты заметили возле морской границы Латвии в Балтийском море авиацию военно-воздушных сил РФ. Об этом сообщили Национальное вооруженные силы Латвии в Twitter, передает УНН.

"25.12. патрульные самолеты над Балтийским морем на территориальной морской границы Латвии идентифицировали авиацию ИЛ-20 ВВС РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Из-за этого в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Ранее УНН сообщал, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вновь зафиксировал военные грузовики, которые ночью пересекали границу с РФ в местах, где отсутствуют пункты пропуска.