Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 декабря 2018 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2745
Версия для печати

В санкционный список РФ добавлены украинские оборонные и энергетические компании

В санкционный список РФ добавлены украинские оборонные и энергетические компании

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В санкционный список России добавлены украинские оборонные и энергетические компании, передает УНН. 

В список попали:

  • Публичное акционерное общество "Центрэнерго" (Публічне акціонерне товариство "Центренерго"), Украина, г. Киев, ул. Казацкая, д. 120/4 , ЕГРПОУ 22927045
  • Государственный концерн "Укроборонпром" (Державний концерн "Укроборонпром"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 37854297
  • Государственная компания "Укрспецэкспорт" (Державна компанія "Укрспецекспорт"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 21655998
  • Публичное акционерное общество "Государственный экспортноимпортный банк Украины" (Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк Україн
  • ряд частных компаний (например мясная фабрика и страховая группа)


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Члены Кабмина не попали под новые санкции РФ

Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75. 

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Центрэнерго, Укроборонпром
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.