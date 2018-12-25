В санкционный список РФ добавлены украинские оборонные и энергетические компании
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В санкционный список России добавлены украинские оборонные и энергетические компании, передает УНН.
В список попали:
- Публичное акционерное общество "Центрэнерго" (Публічне акціонерне товариство "Центренерго"), Украина, г. Киев, ул. Казацкая, д. 120/4 , ЕГРПОУ 22927045
- Государственный концерн "Укроборонпром" (Державний концерн "Укроборонпром"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 37854297
- Государственная компания "Укрспецэкспорт" (Державна компанія "Укрспецекспорт"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 21655998
- Публичное акционерное общество "Государственный экспортноимпортный банк Украины" (Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк Україн
- ряд частных компаний (например мясная фабрика и страховая группа)
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Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.
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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.