В санкционный список РФ добавлены украинские оборонные и энергетические компании

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В санкционный список России добавлены украинские оборонные и энергетические компании, передает УНН.

В список попали:

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" (Публічне акціонерне товариство "Центренерго"), Украина, г. Киев, ул. Казацкая, д. 120/4 , ЕГРПОУ 22927045

Государственный концерн "Укроборонпром" (Державний концерн "Укроборонпром"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 37854297

Государственная компания "Укрспецэкспорт" (Державна компанія "Укрспецекспорт"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 21655998

Публичное акционерное общество "Государственный экспортноимпортный банк Украины" (Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк Україн

ряд частных компаний (например мясная фабрика и страховая группа)



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Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

С полным списком можно ознакомиться здесь.



Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.



Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.



Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.



В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.