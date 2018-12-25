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Еще один украинский военный заявил, что является военнопленным

Еще один украинский военный заявил, что является военнопленным

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинский военный, сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный у берегов Крыма 25 ноября, заявил, что является военнопленным. Об этом сообщил его адвокат Артем Пепа в Facebook, передает УНН.

"Андрей в рамках допроса заявил о том, что считает себя военнопленным, в остальном отказался от дачи показаний. Чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настроение у него положительное! Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой" , - отметил он.

Как сообщал УНН, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник отказал в удовлетворении апелляционных жалоб еще двум украинским военным. Стоит отметить, что данное решение касается сотрудника СБУ Андрея Драча и матроса Сергея Чулибы.

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Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Впоследствии в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, СИЗО, военнопленные, военные
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