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Суд в РФ взыскал 1 млн рублей с украинского политзаключенного Карпюка

Суд в РФ взыскал 1 млн рублей с украинского политзаключенного Карпюка

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Российской Федерации суд взыскал 1 млн рублей с незаконно осужденного украинца Николая Карпюка качестве “компенсации родственникам солдат, погибших в бою в Грозном”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Ильи Новикова.

Об этом он сообщил после того, как посетил Карпюка в СИЗО Владимирский централ.

“Откуда-то стали вылезать старики — родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Поскольку российский суд уже признал Карпюка и Клыха виновными в их смерти, их гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату”, — отметил он в записи в социальной сети.

Напоминаем, список политзаключенных, которых удерживает РФ, увеличивается ли не каждый день. Об этом сообщало УНН со ссылкой на страницу в Facebook Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные
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