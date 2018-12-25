Министр времен Шредера заявил, что газотранспортная система Украины "подвержена неисправностям"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Россия и Европа зависят друг от друга в области поставок газа и с введением в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” ситуация не изменится. Такое мнение высказал в интервью журналу Der Spiegel депутат немецкого Бундестага от партии “зеленых”, бывший министр окружающей среды (1998-2005 годы, правительство времен Герхарда Шрёдера) Юрген Триттин, передает УНН.

“Аргумент, что таким образом можно стать зависимыми от России, неверен. Газ, который поставляется по трубопроводу, приводит к обоюдной зависимости, поскольку связи между поставщиком и потребителем тесны. Производитель при этом еще более зависим, поскольку у потребителя есть и другие источники”, — полагает он. По его мнению, Европа может найти другие источники импорта, а России быстро найти других покупателей было бы сложнее.

Как сказал Триттин, он не может себе представить ситуацию, при которой РФ оборвет поставки энергоресурсов.

Постоянное давление со стороны Соединенных Штатов по вопросу “Северного потока-2” парламентарий объяснил “экономическими интересами и следованием принципу America First в энергетической политике”. Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла политик сравнил с “охранником на входе”, который продвигает американский фрекинговый газ.

Одновременно с этим депутат Бундестага указал на обеспокоенность восточноевропейских стран в связи с “ростом энергетической мощи России”. По его словам, эти государства хотят солидарности от Брюсселя, и они ее в настоящий момент получают.

Украинскую газотранспортную сеть Триттин назвал “подверженной неисправностям”. “Потому что необходимые инвестиции не осуществляются. Если транспортировка (газа по ГТС Украины) прекратится, то нельзя исключать проблем с энергоснабжением в Европе”, — сказал депутат Бундестага.

Как сообщал ранее УНН, экс-канцлер ФРГ Шредер раскритиковал США за давление по вопросу “Северного потока-2”.