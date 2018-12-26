Луценко в интервью Bild заявил о "третьей волны оккупации" со стороны России

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Конфликт в Керченском проливе является свидетельством попыток России начать новый этап оккупации территории Украины, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает УНН.

Журналист издания обратился к чиновнику с вопросом о том, насколько необходимым было введение военного положения на Украине после инцидента в Керченском проливе. “Это был не не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и о блокаде города Мариуполя”, — заявил Луценко.

По мнению генпрокурора Украины, помощь Киеву в сложившейся ситуации должен оказать Запад. Наилучшим ответом на действия Москвы он назвал формирование международных конвоев для сопровождения судов в Керченском проливе. Также “хорошей формой солидарности” Луценко назвал запрет на вхождение российских судов в порты европейских стран.

“Речь идет не только об Украине. Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между двумя государствами. Это затронуло только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все государства, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующей ее целью назначения может стать Черное море”, — объяснил необходимость международной поддержки глава ГПУ.

Вероятность того, что введение военного положения может оказать влияние на проведение выборов в Украине Луценко опроверг. “И как гражданин, и как генеральный прокурор, я четко заявляю, что выборы священны для украинской политики. Они не могут быть отменены в любом случае. Иначе принципиальная разница между Украиной и Россией будет стерта”, — сказал Луценко.

Напоминаем, министр времен Шредера заявил , что газотранспортная система Украины “подвержена неисправностей”.