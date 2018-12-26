Военное положение завершается сегодня

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Срок действия военного положения истекает сегодня, 26 декабря, пишет УНН.

В соответствии с Указом Президента Украины военное положение было введено сроком на 30 суток до 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В то же время срок действия военного положения может быть продлен. Как заявлял Президент Украины Петр Порошенко, это возможно сделать и без решения Верховной Рады. Однако, глава государства также подчеркивал, что такое решение может быть принято только в случае эскалации агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членов экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.