Сегодня ожидается заседание СНБО

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится скорее всего сегодня. Об этом УНН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

"Ожидается заседание СНБО", - сказал собеседник агентства.

Собеседник не уточнил точное время проведения заседания, однако добавил, что оно состоится сегодня в ближайшее время.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 декабря, в 14.00 истекает срок на который в Украине было введено военное положение. Действует он в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В то же время срок действия военного положения может быть продлен. Как заявлял Президент Украины Петр Порошенко, это возможно сделать и без решения Верховной Рады. Однако, глава государства также подчеркивал, что такое решение может быть принято только в случае эскалации агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, военное положение было введено после событий 25 ноября, когда в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачен в плен членов их экипажей.