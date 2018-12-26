Россия и Пакистан планируют совместно заняться проблемами Афганистана

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Россия и Пакистан готовы к сотрудничеству по урегулированию афганского кризиса. С соответствующими заявлениями выступили главы МИД стран Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши на открытии совместной встречи, сообщает УНН со ссылкой на федеральную агентство ТАСС.

Глава российской дипломатии Лавров отметил, что Москва и Исламабад имеют общий интерес в начале политического процесса в Афганистане, который бы учитывал интересы его соседей.

Глава пакистанского МИД Куреши подчеркнул важность партнерства с Россией и отметил проблему распространения влияния “Исламского государства”, с которой они намерены совместно бороться.

Напомним, США анонсировали вывода войск из Афганистана.

После этого в Кремле заявили о собственном интересе в стабильности в Афганистане после вывода американских войск.

Также сообщалось, что президент Афганистана назначил новых руководителей силовых министерств.