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Адвокаты пленных моряков, которые несвоевременно подали заявление на апелляцию, будут наказаны

Адвокаты пленных моряков, которые несвоевременно подали заявление на апелляцию, будут наказаны

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Адвокаты защиты военнопленных моряков подали заявление на апелляцию с опозданием на неделю. С безответственными адвокатами будет разбираться дисциплинарная комиссия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

"В отношении четырех военнопленных моряков адвокатами по назначению не были поданы жалобы, после избрания меры пресечения, в установленный срок ... С недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник отказал в удовлетворении апелляционных жалоб трем украинским морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября.

Напомним, еще один украинский военный заявил, что является военнопленным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, Азовское море, адвокаты
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