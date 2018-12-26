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Военное положение в Украине прекращено - Президент

Военное положение в Украине прекращено - Президент

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Военное положение в Украине не продлено несмотря на то, что Россия не отвела силы и средства от украинской границы. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

"14 часов, и сегодня сейчас в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине", - сказал Президент.

По его словам, ситуация вокруг Украины не очень изменилась - ОБСЕ подтвердило данные украинской разведки, и в районе Луганска найдено подтянутые средства и реактивные системы "Град", увеличено количество артиллерии врага, а не отведено танки от границы и не уменьшено военное присутствие в Азовском море.

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"Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских ВС и других подразделений сектора безопасности и обороны", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 декабря, в 14.00 истекает срок на который в Украине было введено военное положение. Действовал он в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Источник: УНН
Теги: Украина, военное положение, Президент, Петр Порошенко
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