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Военное положение не повлияло ни на людей, ни на экономику – Порошенко

Военное положение не повлияло ни на людей, ни на экономику – Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Военное положение, которое было введено в 10 областях Украины, никак не повлияло на жизнь гражданских лиц и на экономику государства. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

"Военное положение практически никак не повлияло на повседневную жизнь гражданских. Как и было обещано, он не привел к ограничению прав и свобод. Он не произвел никакого негативного впечатления на экономику, чем нас пугали", – сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.

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Сегодня, 26 декабря, срок действия военного положения завершился в 14:00.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, военное положение, Петр Порошенко
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