Уже 22 украинских моряка объявили себя в РФ военнопленными

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодня уже 22 из 23 задержанных у Керченского пролива россиянами украинских моряка признали себя военнопленными. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

"И очень важно, что 22 из вас четко заявили, что они военнопленные в соответствии с Женевской конвенцией. И Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию дел. Россия совершила акт агрессии и будет за это отвечать", - подчеркнул Президент.



Порошенко заверил, что государство сделает все возможное для скорейшего возвращения украинских моряков из русского плена.

Напомним, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник, 25 декабря, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб трем украинским морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.