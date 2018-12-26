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Испытания крылатых ракет "Нептун" начнутся в 2019 году – Порошенко

Испытания крылатых ракет "Нептун" начнутся в 2019 году – Порошенко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун" начнутся уже в 2019 году. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"В новом году мы совершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун", – заявил Президент.

Напомним, до конца декабря 2018 года, как ожидается, будет заключен контракт для создания производственных мощностей по производству крылатой ракеты "Нептун".

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет защищать побережье морей ракетами, способными уничтожить Керченский мост.

Источник: УНН
Теги: ракета, испытания, Петр Порошенко
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