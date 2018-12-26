Порошенко рассказал, какое вооружение получат ВСУ в следующем году

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины получат в следующем году 6 тысяч образцов вооружения, более 1 тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты и тому подобное. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"Для сухопутных войск по плану планируем закупить 6 тысяч образцов вооружения. И это минометы, переносные ЗРК (зенитно ракетные комплексы – ред.), очень важно – снайперское оружие и антиснайперськие комплексы, боеприпасы к нему, прицелы ночного видения, как всегда, тепловизоры, гранатометы, ракеты и т.д", – сказал он.

Также, по словам Порошенко, планируется поставить более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин и т.д.

"Наши воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов", – рассказал президент.

В то же время, отметил он, для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и комплексы и средства радиолокации.

Кроме того, отметил Порошенко, Вооруженные силы получат 10 тысяч современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники и тому подобное.

Напомним, Украина может получить от США дополнительное вооружение.