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Президент будет просить ВР окончательно проголосовать за изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО в феврале

Президент будет просить ВР окончательно проголосовать за изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО в феврале

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в феврале 2019 будет просить Верховную Раду Украины окончательно проголосовать за изменения в Конституцию государства по курсу на ЕС и НАТО. Об этом Президент заявил во время заседания СНБО, передает корреспондент  УНН.

"Сегодня новое звучание приобрело стремление Украины сближения с Североатлантическим альянсом", - сказал Президент.

По его словам, только "заякорив Украину в натовской бухте", можно будет раз и навсегда отбить желание Кремля провоцировать эскалацию на украинском направлении.

"На уровне украинского законодательства мы сделаем это, я надеюсь, сразу при открытии следующей сессии Верховной Рады Украины. И уже в феврале я буду просить ВР окончательно проголосовать изменения в Конституцию, которые провозглашают обязанность - наш курс на вступление в Европейский Союз и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов вынести на рассмотрение вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, СНБО, НАТО, Конституция, Президент, Петр Порошенко
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