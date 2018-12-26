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Дипломаты обсудят с генсеком ОБСЕ искажение в СМИ его слов об украинской церкови

Дипломаты обсудят с генсеком ОБСЕ искажение в СМИ его слов об украинской церкови

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Некорректный перевод и цитирование интервью Генерального Секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера некоторыми СМИ, в частности, его слов об украинской церкви, станет предметом следующей встречи с Генсеком украинских дипломатов. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ОБСЕ на странице в Twitter, передает УНН.

"После интервью Генсека ОБСЕ одному из немецких СМИ, постпред И.Прокопчук обратился за разъяснениями по отдельным тезисам об Украине", - говорится в сообщении украинских дипломатов.

Так, по их словам, в ответ Гремингер заявил, что "отдельные высказывания, в том числе по Православной церкви Украины, были неверно истолкованы в украинских СМИ".

"Эта тема станет предметом следующей встречи с Генеральным Секретарем (ОБСЕ - ред.)", - заявили в представительстве.

Как сообщал УНН, ранее заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил о некорректном переводе и цитировании интервью с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в ряде украинских СМИ.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, СМИ, церковь
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