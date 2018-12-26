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Генштаб готов развернуть межвидовые группировки войск в случае наступления РФ

Генштаб готов развернуть межвидовые группировки войск в случае наступления РФ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Генштаба Виктор Муженко, передает УНН.

"Сегодня на заседании СНБО Украины доложил Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины предварительные выводы из правового режима военного положения. Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.

Также, отметил Муженко, ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва.

"Более 30 тыс. резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов", - заверил он.

Третье, как отметил Муженко, проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

Напомним, в Генштабе сообщали, что резервисты первой очереди, осуществляющих подготовку в учебных центрах, поедут домой к рождественским праздникам, если не будет угроз вторжения агрессора на территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб
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