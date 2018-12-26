Украина потребует открыть производство относительно "госадвокатов" пленных моряков

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Координатор адвокатской группы защиты украинских моряков, захваченных Российской Федерацией вследствие акта агрессии в Керченском проливе Николай Полозов сообщил Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой относительно судебных слушаний своих подзащитных. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Денисовой, Полозов в среду в Симферополе участвовал в слушаниях суда апелляционной инстанции по жалобе его подзащитного Дениса Гриценко на решение Киевского районного суда Симферополя относительно меры пресечения.

"Прогнозируемо суд жалобу отклонил и сократил срок пребывания под стражей до 24 января 2019 года, то есть на один день", - сообщила Денисова.

"Николай Полозов проинформировал меня по жалобам, которые должны были подать предназначенные оккупационными властями Крыма так называемые "государственные адвокаты", и которые не выполнили норму закона и не подали их в трехдневный срок. Адвокаты сложившейся команды защиты вступили в дело уже по истечении этого срока. Сразу были направлены жалобы и ходатайства о восстановлении срока. Суд, как и следовало ожидать от власти РФ, отказался их принять", - сказала она.

Денисова отметила, что правозащитниками было решено, что жалобы будут подаваться не в апелляционном, а в порядке, то есть на судебные решения, вступившие в законную силу.

"После их рассмотрения и вероятного отказа в удовлетворении, как это уже было с другими моряками, у каждого из военнопленных будет необходимый комплект документов для подачи в ЕСПЧ", - рассказала омбудсмен.

"Относительно недобросовестных так называемых "госадвокатов" РФ будет открыто дисциплинарное производство, в котором будет выдвинуто требование о лишении их статуса адвоката. Материалы относительно дисциплинарного производства будут приобщены к материалам в ЕСПЧ в качестве обоснования нарушения права на защиту", - заявила она.

Напомним, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб всем 24 украинским морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.