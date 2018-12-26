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Украина потребует открыть производство относительно "госадвокатов" пленных моряков

Украина потребует открыть производство относительно "госадвокатов" пленных моряков

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Координатор адвокатской группы защиты украинских моряков, захваченных Российской Федерацией вследствие акта агрессии в Керченском проливе Николай Полозов сообщил Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой относительно судебных слушаний своих подзащитных. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Денисовой, Полозов в среду в Симферополе участвовал в слушаниях суда апелляционной инстанции по жалобе его подзащитного Дениса Гриценко на решение Киевского районного суда Симферополя относительно меры пресечения.
"Прогнозируемо суд жалобу отклонил и сократил срок пребывания под стражей до 24 января 2019 года, то есть на один день", - сообщила Денисова.

"Николай Полозов проинформировал меня по жалобам, которые должны были подать предназначенные оккупационными властями Крыма так называемые "государственные адвокаты", и которые не выполнили норму закона и не подали их в трехдневный срок. Адвокаты сложившейся команды защиты вступили в дело уже по истечении этого срока. Сразу были направлены жалобы и ходатайства о восстановлении срока. Суд, как и следовало ожидать от власти РФ, отказался их принять", - сказала она.

Денисова отметила, что правозащитниками было решено, что жалобы будут подаваться не в апелляционном, а в порядке, то есть на судебные решения, вступившие в законную силу.

"После их рассмотрения и вероятного отказа в удовлетворении, как это уже было с другими моряками, у каждого из военнопленных будет необходимый комплект документов для подачи в ЕСПЧ", - рассказала омбудсмен.

"Относительно недобросовестных так называемых "госадвокатов" РФ будет открыто дисциплинарное производство, в котором будет выдвинуто требование о лишении их статуса адвоката. Материалы относительно дисциплинарного производства будут приобщены к материалам в ЕСПЧ в качестве обоснования нарушения права на защиту", - заявила она.

Напомним, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб всем 24 украинским морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки, адвокаты
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