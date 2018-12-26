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Зарплата министра по делам ветеранов составляет чуть более 570 долларов
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Украина ввела дополнительные санкции в отношении РФ

Источник: УНН
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