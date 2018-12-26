Украина ввела дополнительные санкции в отношении РФ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО, передает УНН.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - говорится в сообщении СНБО.

Также СНБО применила санкции против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских тюрьмах.

Как сообщал УНН, сегодня на повестку дня Совета национальной безопасности и обороны был внесен проект принятия решения о применении санкций Украины против РФ.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки по украинцам. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.