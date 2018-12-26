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СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы

СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО по итогам сегодняшнего заседания, передает УНН.

"СНБО Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы", - отмечается в сообщении.

По словам секретаря СНБО А. Турчинова, с 2017 года в Украине начала работу трехлетняя система Государственного оборонного заказа, "что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы".

Он отметил, что по итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные Силы Украины поставлено более 3000 образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 000 ракет и боеприпасов.

Напомним, Президент рассказал сегодня, что в 2019 году Вооруженные силы Украины получат 6000 образцов вооружения, более 1000 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и тому подобное.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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