Президента просят ввести биометрический визовый режим с РФ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция, в которой предложено ввести биометрический визовый режим с Российской Федерацией и некоторыми странами Азии, передает УНН.

"Уважаемый Президент, уже были идеи о введении визового режима с РФ, после же событий в Керченском проливе ситуация обострилась и стало понятно, что нужно принимать меры ради безопасности граждан. Нам необходимо как можно скорее ввести визовый режим с РФ, чтобы предотвратить образование пророссийских военных группировок и не допустить реализации операций, которые были запланированы еще в 2014 году", - говорится в петиции, которая набрала пока 168 голосов из 25 тыс. необходимых.

По мнению автора петиции, такой шаг "будет логическим продолжением закона о военном положении и запрете въезда мужчинам-гражданам России, которые оказались в "группе риска".

К тому же, как считает автор, также нужно ввести визовый режим с Арменией, Узбекистаном, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Напомним, в одной из петиций Главе государства предложили восстановить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия.