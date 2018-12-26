Порошенко призвали запретить оффшоры

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о принятии закона о запрете содержания средств за пределами Украины, передает УНН.

"Принять закон о запрете хранения денежных средств за пределами Украины. Наше государство как никогда нуждается в денежных вложениях. Правительство часто идет на непопулярные решения по требованию МВФ и других кредиторов, что еще больше загоняет нас в долговую яму", - отметил автор петиции, которая на данный момент набрала 136 голосов из 25 тыс. необходимых.

Автор петиции считает, что "налоги должны платить все, независимо от состояния и статуса".

"Поэтому предлагаю в определенный законом срок вернуть все средства в Украину и хранить их только в украинских банках", - отметил он.

При этом автор отметил, что следует ввести уголовную ответственность за невыполнение такого закона по оффшорам с изъятием средств в пользу государства.

Как сообщал УНН, в одной из петиций, зарегистрированных на официальном сайте Президента, предложено ввести биометрический визовый режим с Россией и некоторыми странами Азии.