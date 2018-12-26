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Духовенство Уманской епархии выразили поддержку УПЦ МП

Духовенство Уманской епархии выразили поддержку УПЦ МП

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Духовенство Уманской епархии единодушно выразило поддержку предстоятелю Украинской православной церкви МП Онуфрий и подтвердил “правильность” УПЦ МП. Об этом сообщила в среду пресс-служба епархии по итогам собрания духовенства, которое возглавил управляющий епархией митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон, информирует УНН.

“Духовенство Уманской епархии единодушно выразило поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, предстоятелю УПЦ и подтвердило свою верность Украинской православной церкви”, — отметили в пресс-службе.

Уманская епархия охватывает девять районов Черкасской области, города Ватутино, Смела и Умань.

Стоит отметить, что сейчас УПЦ МП, как самоуправляемая часть РПЦ считает себя единственной “канонической церковью” на территории Украины.

Как стало известно ранее, Президент Петр Порошенко подписал закон о названии религиозной организации, управляемой с государства-агрессора, указав, что изменения в закон создают лучшие условия для реализации права свободного выбора вероисповедания для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать — во вновь Православной церкви Украины, то в церковь, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ.

Источник: УНН
Теги: Украина, УПЦ КП, РПЦ, УПЦ МП
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