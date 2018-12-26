МВД подтвердило сохранение ограничения на въезд в Украину для граждан РФ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд в страну для мужчин с РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

“Принимая во внимание сложную ситуацию относительно безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда на Украину мужчин — граждан России”, — отметили в ведомстве, ссылаясь на информацию первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По словам Сергея Ярового за месяц действия правового режима военного положения под охраной полиции находится 1489 объекта, из них принято под охрану с 26 ноября 188 объектов, в том числе 123 особо важные, 39 судов и других органов и учреждений судебной системы. Кроме того, полицией обеспечена охрана и оборона 13 портов на Черном и Азовском морях.

“В целом обеспечено функционирование 320 постов полиции, на которых несут службу 1591 полицейских, из которых на 88 стационарных постах (664 полицейских) и 232 мобильных постах (927 полицейских)”, — добавил замминистра.

Напоминаем, СНБО рекомендовал пограничникам и в дальнейшем усиленно контролировать россиян на границе.