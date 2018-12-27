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Первый тернопольский приход УПЦ МП перешел в поместную церковь

Первый тернопольский приход УПЦ МП перешел в поместную церковь

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Первый приход УПЦ МП в Тернопольской области - в Трибуховцах - перешла в Православную церковь Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии УПЦ КП.

"Первая община УПЦ Московского Патриархата в Тернопольской области перешла в поместную Православную церковь. Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины", - отметили в епархии.

Соответствующий указ, как отмечается, выдан 26 декабря 2018 года.

Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

Напомним, к поместной церкви присоединились 20 винницких приходов УПЦ МП.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП, Автокефалия, Томос
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