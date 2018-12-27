Захваченный РФ моряк на суде заявил, что является военнопленным

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На судебном заседании в оккупированном Крыму командир дивизии, капитан второго ранга с захваченного россиянами в районе Керченского пролива военного катера "Бердянск" Денис Гриценко заявил, что является военнопленным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook адвоката Николая Полозова.

"На суде Денис Гриценко присутствовал через видеосвязь из СИЗО "Лефортово" вместе с адвокатом Владимиром Мазюкиним, я был непосредственно в зале суда. Во время заседания Денис Гриценко заявлял, что является военнопленным. Я ходатайствовал перед судом о частичном ознакомлении с отчетом командира ПСКР "Изумруд", в котором тот сообщал, что по приказу адмирала Медведева он открыл огонь на поражение в сторону катера ВМСУ "Бердянск", - отметил Полозов.

По его словам, решение суда первой инстанции не было основано на нормах Конституции РФ, УПК РФ и международных договоров, участником которых является РФ.

"...Решение суда было предсказуемо. Как и в отношении остальных военнопленных, все оставлено без изменения, а срок стражи сокращён на сутки - до 24.01.2019", - сообщил адвокат Полозов.

Он также добавил, что пока судья выносил решение, с Гриценко удалось немного пообщаться. Денис сообщил, что все вещи и продукты ему передали, он много читает, и пытается держать физическую форму в камере. Чувствует себя хорошо и настроен на победу.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.