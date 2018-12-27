Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 декабря 2018 11:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Министерстве по делам ветеранов работает два человека
В Министерстве по делам ветеранов работает два человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7680
Версия для печати

Захваченный РФ моряк на суде заявил, что является военнопленным

Захваченный РФ моряк на суде заявил, что является военнопленным

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На судебном заседании в оккупированном Крыму командир дивизии, капитан второго ранга с захваченного россиянами в районе Керченского пролива военного катера "Бердянск" Денис Гриценко заявил, что является военнопленным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook адвоката Николая Полозова.

"На суде Денис Гриценко присутствовал через видеосвязь из СИЗО "Лефортово" вместе с адвокатом Владимиром Мазюкиним, я был непосредственно в зале суда. Во время заседания Денис Гриценко заявлял, что является военнопленным. Я ходатайствовал перед судом о частичном ознакомлении с отчетом командира ПСКР "Изумруд", в котором тот сообщал, что по приказу адмирала Медведева он открыл огонь на поражение в сторону катера ВМСУ "Бердянск", - отметил Полозов.

По его словам, решение суда первой инстанции не было основано на нормах Конституции РФ, УПК РФ и международных договоров, участником которых является РФ.

"...Решение суда было предсказуемо. Как и в отношении остальных военнопленных, все оставлено без изменения, а срок стражи сокращён на сутки - до 24.01.2019", - сообщил адвокат Полозов.

Он также добавил, что пока судья выносил решение, с Гриценко удалось немного пообщаться. Денис сообщил, что все вещи и продукты ему передали, он много читает, и пытается держать физическую форму в камере. Чувствует себя хорошо и настроен на победу.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, моряки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.