Венгрия желает законопослушности украинских венгров Закарпатья

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Задача Венгрии - законопослушность украинских венгров, заявил правительственный уполномоченный министр, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью венгерского чиновника Иштвана Грежи изданию Радио Свобода .

По словам "уполномоченного министра", к свержению коммунистического режима государство не заботилось о соотечественниках за рубежом, но последние 30 лет эта политика изменилась.

"Наша задача - чтобы венгры в Закарпатье были законопослушными гражданами Украины, но при этом не испытывали дискриминации. Уже более 1100 лет на этой территории постоянно живут венгры", - отметил он.

Грежа также сообщил, что Венгрия не нарушала международных соглашений по Украине, и между обоими государствами необходимо установить взаимопонимание.

"Очень важно, чтобы мы поставили точку в том, что дипломатические учреждения Венгрии никакие международные соглашения не нарушали. На последней встрече, которая состоялась в Милане между двумя министрами, мы передали образец соглашения по решению этих вопросов. Теперь ведем переговоры и дипломатические консультации. Эти две стороны могут договориться, альтернативы нет ", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Венгрия официально изменила название должности "уполномоченного по Закарпатью" . Иштван Грежа стал "уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области".

Напомним, что Украина вручила ноту венгерском дипломату с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В сферу компетенции уполномоченного было отнесено часть суверенной территории Украины.

С декабря Будапешт начал финансировать повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих в Закарпатье.