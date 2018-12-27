Порошенко проведет большое совещание по итогам военного положения

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 28 декабря проведет большое совещание с военными по итогам военного положения. Об этом в эфире одного с телеканалов сообщил советник главы государства Юрий Бирюков, передает УНН.

По его словам, заседание президента з военным командованием будет закрытым.

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Завтра состоится большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", - сообщил советник.

Как писал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если бы не выборы, то попросили бы продолжить действие военного положения. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.



