Россияне перехватили военный самолет США, патрулировавший Крым

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В четверг, 27 декабря, российские военно-воздушные силы перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром вошел в район акватории Черного моря и начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов, передает УНН.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, утром 27 декабря военный самолет США начал патрулирование оккупированного Крыма.

Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. После аннексии Россией Крыма самолеты этого типа регулярно осуществляют разведывательные полеты вблизи оккупированного полуострова.