Порошенко и Путин летом дважды говорили по телефону о политзаключенных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дважды летом этого года разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении заложников и политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представительницы Украины в контактной группе, первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко в Facebook.

"Мы делали все возможное, чтобы 27 декабря 2018 (года - ред.) повторить прошлогодний успех и вытащить других, которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших. Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу. Мы передавали списки через Минскую группу, омбудсменов, МИД, Волкера, президента Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветник президентов, дипломатов. Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу – Сенцов, другие – заложники и политзаключенные", – написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Украина предложила провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января в формате 22 на 22 и 72 на 19.

В сентябре первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращено заявила, что представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Также она заявляла, что Украина готова помиловать более 60 осужденных в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.

Как сообщал УНН, боевики "ЛНР" отказались от обсуждения обмена заложниками.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен заложниками. Согласно договоренностям, 74 граждан Украины обменяли на 306 задержанных террористов и кадровых российских военных.