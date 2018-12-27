Венгрия оказывает финансовую помощь венгероязычная предпринимателям украинского Закарпатья

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Венгрия оказывает финансовую помощь венгероязычным предпринимателям украинского Закарпатья, а также занимается реставрацией закарпатских дворцов, заявил правительственный уполномоченный министр, ответственный за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью чиновника изданию Радио Свобода.

"Следующая большая программа - это экономическая помощь. Касается не только Закарпатья, но всего Карпатского бассейна, где проживает венгерское меньшинство. 3200 предпринимателей получили финансовую безвозвратную помощь, и мы продолжаем программу", - рассказал Грежи.

По словам венгерского чиновника, его ведомство желает помочь реставрировать дворец Ференца Ракоци в Берегово, который находится "в очень плохом состоянии".

"В прошлом году помогли Ужгородскому замку: профинансировали ремонт нескольких комнат и постоянную выставку об истории Закарпатья с IX века до 1920 года", - отметил он.

Напомним, Венгрия официально изменила название должности "уполномоченного по Закарпатью". Иштван Грежа стал "уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области".

Ранее сообщалось, что по словам Иштвана Грежа, Венгрия желает законопослушности своих соотечественников на украинском Закарпатье.

Также он отметил, что Венгрия финансирует венгроязычных учителей украинского Закарпатья, а также школы и детсады, где есть обучение на венгерском языке.

Венгры, по информации "уполномоченного министра", едут с украинского Закарпатья из-за проблем с медицинским обслуживанием.