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Венгрия оказывает финансовую помощь венгероязычная предпринимателям украинского Закарпатья

Венгрия оказывает финансовую помощь венгероязычная предпринимателям украинского Закарпатья

Венгерские предприниматели Закарпатья на выставке "Турул Экспо", архив

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Венгрия оказывает финансовую помощь венгероязычным предпринимателям украинского Закарпатья, а также занимается реставрацией закарпатских дворцов, заявил правительственный уполномоченный министр, ответственный за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью чиновника изданию Радио Свобода.

"Следующая большая программа - это экономическая помощь. Касается не только Закарпатья, но всего Карпатского бассейна, где проживает венгерское меньшинство. 3200 предпринимателей получили финансовую безвозвратную помощь, и мы продолжаем программу", - рассказал Грежи.

По словам венгерского чиновника, его ведомство желает помочь реставрировать дворец Ференца Ракоци в Берегово, который находится "в очень плохом состоянии".

"В прошлом году помогли Ужгородскому замку: профинансировали ремонт нескольких комнат и постоянную выставку об истории Закарпатья с IX века до 1920 года", - отметил он.

Напомним, Венгрия официально изменила название должности "уполномоченного по Закарпатью". Иштван Грежа стал "уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области".

Ранее сообщалось, что по словам Иштвана Грежа, Венгрия желает законопослушности своих соотечественников на украинском Закарпатье.

Также он отметил, что Венгрия финансирует венгроязычных учителей украинского Закарпатья, а также школы и детсады, где есть обучение на венгерском языке.

Венгры, по информации "уполномоченного министра", едут с украинского Закарпатья из-за проблем с медицинским обслуживанием.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, предприниматели, Ужгород и Закарпатье
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