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Кабмин одобрил подписание меморандума о сбитии MH17

Кабмин одобрил подписание меморандума о сбитии MH17

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил подписание меморандума между правительствами Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов относительно финансовой поддержки судебного преследования виновных в сбитии самолета рейса MH17 17 июля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Соответствующий проект розпопядження члены правительства одобрили сегодня на заседании правительства без обсуждения.

Как сообщал УНН, в ноябре этого года родственники 55 жертв сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 подали жалобу против России в Европейский суд по правам человека.

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Самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное – возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России – в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, MH17, меморандум
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