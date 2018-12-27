Кабмин одобрил Стратегию информационной реинтеграции Крыма

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В пояснительной записке к проекту распоряжения сказано, что Стратегия информационной реинтеграции Крыма направлена на координацию органов государственной власти, представителей гражданского общества, донорских и спонсорских организаций во внедрении информационной политики относительно Крымского полуострова по принципу единого голоса, что является наиболее эффективным подходом к ведению информационной политики.

В частности, Стратегией предусмотрено развенчание мифов советской и российской пропаганды относительно прошлого и настоящего Крыма, формирование и понимание государственной политики в отношении оккупированного полуострова и его населения, содействие реализации прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

По мнению Мининформполитики, реализация Стратегии позволит систематизировать коммуникацию правительства Украины и улучшить информирование трех целевых аудиторий Стратегии - крымскую, украинскую и зарубежную - о политике Украины относительно Крыма. Кроме того, как считают в ведомстве, это также будет способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополь, будет способствовать защите прав и свобод граждан Украины, проживающих на оккупированной территории.

В июле правительство утвердило Стратегию информационной реинтеграции Донбасса.

Напомним, Президент Петр Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.