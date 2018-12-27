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НАПК внесло предписание председателю Государственной судебной администрации

НАПК внесло предписание председателю Государственной судебной администрации

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Внесено предписания председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку в отношении начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова, который себя премировал", - говорится в сообщении.

Также предписания внесены директору Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексею Бонюку в отношении начальника организационного отдела Управления "Днепровская межрегиональная ресурсно-коммуникационная платформа" Координационного центра по предоставлению правовой помощи Артема Сычкова и и.о. директора Департамента финансов Житомирской областной государственной администрации Леониду Миничу в отношении главного специалиста сектора по вопросам персонала Департамента финансов Дарьи Ступницькой.

В частности, внесено предписание председателю Мироновской районной государственной администрации Киевской области Игорю Черногоду в отношении начальника Управления социальной защиты населения указанной госадминистрации Игоря Майсуса, который обратился в Управление, которое возглавляет, с заявлением о рассмотрении и назначения ему жилищной субсидии.

Кроме того, нацагентство установило факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения на указанные должности в порядке, предусмотренном законом.

Ранее сообщалось, что депутат не задекларировал земельные участки на более 16 млн грн.

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК
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