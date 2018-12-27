Львовское духовенство призвало власти обуздать игорный бизнес

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Совет Епископов Львова обратился к Всеукраинскому Совету Церквей, религиозных организаций и руководству Украины с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу. Текст обращения опубликован на сайте Львовского городского совета, передает УНН.

Игорный бизнес был запрещен в 2009 году, напоминают епископы, однако закон не действует на практике.

"В нашем городе количество игорных заведений распространилась настолько, что напоминает "метастазы", которые губят моральное и материальное благосостояние нации", - говорится в документе.

Кроме того, нелегальные игорные игры заполонили онлайн-пространство, сообщают в Совете Епископов.

"С развитием цифровых технологий имеем случаи, когда нам предлагают сыграть в виртуальное казино или щелкнуть на автоматы, воспользовавшись переводом средств с личной карточки. Особенно это заманчивое предложение появляется тогда, когда просматриваем видео в сети или читаем тексты", - говорится в тексте обращения.

Поэтому, епископы призвали членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главу ВРУ Андрея Парубия присоединиться к борьбе с игровыми автоматами в реальном и виртуальном пространстве.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договора.

Кроме того, возле заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь ведутся запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".