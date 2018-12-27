Австрийский журналист заявил об угрозе его жизни в Украине

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Журналист австрийской общественной телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц в интервью Kronen Zeitung заявил, что опасается за свою жизнь после работы в Украине, где его считают "агентом Кремля", передает УНН.

"В Украине существуют воинственные, ультранационалистические группировки, которые угрожают журналистам, которые критически освещают политику руководства Украины и стараются придерживаться объективности. Два журналиста уже были убиты, и я, безусловно, не собираюсь быть следующим", - написал Вершюц в письме генеральному директору ORF и федеральному правительству в Вене.

В письме корреспондент также указал на свои предыдущие сообщения о "растущих преследованиях в отношении меня как корреспондента ORF и в отношении критически настроенных журналистов в целом".

57-летний Вершюц сообщил также, что он указан в базе данных, опубликованной на одном из украинских сайтов "Посіпака — Агент Кремля".

На сайте сказано, что журналист в конце июля 2018 года обнародовал свой репортаж о посещении аннексированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста".

"В публикации также приводятся фрагменты интервью с т.н. "министром туризма" Крыма, а также местными предпринимателями, в которых утверждается о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к РФ, а также постепенном преодоленим международной изоляции Крыма", - говорится на сайте.

"Я решительно прошу руководство ORF и представителей Австрийской Республики в Украине и ваше представительство в Австрии. Во-первых, эта запись должна быть удалена с сайта, во-вторых, Украина должна прекратить преследование. Я подчеркиваю, что физическая угроза в Украине возможна не только в отношении меня, но и в отношении моих сотрудников по всей Украине", - говорится в письме Вершюца.

Как сообщал УНН, британские власти игнорируют обращения украинских дипломатов с просьбой принять меры в отношении пропагандиста Грэма Филлипса.