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В Одесской области разоблачили пророссийскую террористическую группу - СБУ

В Одесской области разоблачили пророссийскую террористическую группу - СБУ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области агентурную боевую группу, которая была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач в южном регионе. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ, передает УНН.

"В начале этого года разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети в Одесской области, которая координировалась с российскими спецслужбами с территории временно аннексированной автономной республики Крым", - сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе рассказали, что российские кураторы хотели получать информацию о деятельности и планировании специальных операций из Управления СБУ, о подразделених в Одесской области, функционировании оперативного командования Вооруженных Сил Украины и др.

"На территории Одесской области прекращена деятельность агентурной боевой группы, которая была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач на территории южного региона. Отдельные члены группы принимали участие в боевых действиях против сил Антитеррористичнои операции на Востоке Украины. Выявлено 4 схрона со средствами поражения", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть российской военной разведки на территории Николаевской области, задачей которой была дестабилизация ситуации в регионе, а ее руководителем оказался украинский офицер ВСУ.

Также СБУ разоблачила в Харьковской области агентурную сеть во главе с бывшим украинским стражем .

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Одесса и Одесская область, терроризм
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