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В Тернополе не могут обуздать игорный бизнес

В Тернополе не могут обуздать игорный бизнес

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В начале декабря местные власти Тернополя объявили войну игорному бизнесу. Первые результаты есть, но они - неутешительны. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат горсовета, глава фракции "Самопомощь" Андрей Грицишин.

"В начале месяца мы приняли проект решения о противодействии игорному бизнесу и азартным играм в Тернополе. Этим документом мы обязали полицию проверить все имеющиеся объекты игорного бизнеса на территории города и принять меры по их закрытию. На сегодня нам удалось закрыть одну точку. Но на ее месте появилась новая", - рассказал он.

Грицишин добавил, что жители Тернополя часто жалуются на работу незаконных игорных заведений.

"Поэтому мы не собираемся останавливаться. Искоренить азарт - работа не одного дня. Будем работать", - заверил депутат.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договора.

Кроме того, возле заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь ведутся запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, игорный бизнес, азартные игры
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