В ТКГ согласовали режим тишины на Донбассе с 29 декабря

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с 00 часов 01 минуты 29 декабря. Были предложения другие, но, если кратко, то нам удалось достичь такой договоренности... Сегодня мы подтвердили и заявили, что Украина обеспечивает полномасштабной режим тишины", – сообщил Марчук.

По его словам, этот режим надо использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые были повреждены ранее.

"Все стороны согласились. Надеемся, что этот режим начнется с 29 декабря", – подчеркнул он.

При этом он добавил, что украинская сторона предлагает Кремлю различные варианты обмена заложников, однако со стороны РФ все предложения были отклонены. Впрочем Украина настаивает на проведении 29 декабря заседания гуманитарной подгруппы, на котором будет настаивать на проведении обмена 5 января 2019 года, чтобы на Рождество заложники вернулись домой.

Напомним, Украина предлагает провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.

Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех". В то же время подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.