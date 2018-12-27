Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 декабря 2018 15:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины
Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3090
Версия для печати

В ТКГ согласовали режим тишины на Донбассе с 29 декабря

В ТКГ согласовали режим тишины на Донбассе с 29 декабря

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с 00 часов 01 минуты 29 декабря. Были предложения другие, но, если кратко, то нам удалось достичь такой договоренности... Сегодня мы подтвердили и заявили, что Украина обеспечивает полномасштабной режим тишины", – сообщил Марчук.

По его словам, этот режим надо использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые были повреждены ранее.

"Все стороны согласились. Надеемся, что этот режим начнется с 29 декабря", – подчеркнул он.

При этом он добавил, что украинская сторона предлагает Кремлю различные варианты обмена заложников, однако со стороны РФ все предложения были отклонены. Впрочем Украина настаивает на проведении 29 декабря заседания гуманитарной подгруппы, на котором будет настаивать на проведении обмена 5 января 2019 года, чтобы на Рождество заложники вернулись домой.

Напомним, Украина предлагает провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019 года.

Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех". В то же время подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, контактная группа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.