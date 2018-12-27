Коалиция Гриценко, Томенко и Катеринчука может не дожить до выборов - Цыбулько

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По мнению эксперта Владимира Цыбулько, объединение "Громадянської позиції" с партией Николая Томенко "Рідна країна" и "Європейською партією" Николая Катеринчука имеет сомнительные перспективы и не поможет Гриценко на предстоящих президентских выборах, передает УНН.

"Гриценко может повторить привычную для него схему, при которой входит с неплохими рейтингами в избирательную кампанию, а затем, в ходе гонки, разругивается со своими партнерами и, по сути, не достигает даже проходного барьера. Такое уже было, поэтому, скорее всего, учитывая амбициозность и конфликтность всех, кто вошел в коалицию с Гриценко, эта коалиция может не дожить до выборов. У меня такое ощущение, что это микро прототип „каневской четверки“, но на меньшем уровне", — считает Цыбулько.

По мнению политолога, довольно сомнительный вид имеют и парламентские перспективы подобного объединения, потому что коалиция создана фактически с "диванных" партий, у избирателей не возникает ощущения массового движения (политическая история есть только у "Європейської партії" Николая Катеринчука). Чтобы достичь успеха, Гриценко нужно было бы создавать более широкую коалицию. Но объединение партии "Громадянська позиція" с "ДемАльянсом" и "Самопоміччю" невозможно, потому что с Гриценко на персональном уровне не рискуют сближаться другие политические силы. Они могут раствориться в тени Гриценко и исчезнуть с политической арены. Тем более, что "Самопоміч" является парламентской партией, а у "Громадянської позиції" Гриценко есть только несколько фракций в областных советах и при таком объединении политику нужно было быть младшим партнером при союзе с "Самопоміччю", — считает политолог.

По мнению Владимира Цыбулько более полезным было бы объединение Анатолия Гриценко с Виктором Балогой, потому что у того хотя бы есть ресурсы.

"Гриценко не рискнул с ним объединяться, потому что надо было бы создавать политическое акционерное общество, где партнеры имели бы жесткую ответственность за результаты. А отказавшись от союза с Балогой, Гриценко существенно потерял", — объясняет эксперт.

По мнению политолога, довольно сомнительные и кадровые решения Анатолия Гриценко, в частности назначение Николая Томенко руководителем избирательной кампании в Киеве, потому что партийные ячейки партии "Громадянська позиція" в столице не очень качественные.

Опыт победы на мажоритарных округах в Киеве есть у Виктора Чумака, но он управляет всей избирательной кампанией вместе с Катеринчуком. У Гриценко неплохой центр во Львовской области, Катеринчук сможет активизировать партийную структуру в Винницкой области, но чтобы построить из этих возможностей что-то результативное для успеха Гриценко на президентских и парламентских выборах, все же, необходимо объединение в более широкую коалицию с более мощными партиями.

"В существующем формате объединения, перспективы сомнительные и коалиция может не дожить до конца избирательной гонки", — считает политолог Владимир Цыбулько.