Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 декабря 2018 15:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины
Уже 17 приходов УПЦ МП перешли к Православной Церкви Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
915
Версия для печати

В НАПК опровергли подлинность документов касательно Павелко и Смолия

В НАПК опровергли подлинность документов касательно Павелко и Смолия

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не известно происхождение документов якобы с результатами проверок деклараций главы НБУ Якова Смолия и Президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко, которые были опубликованы в СМИ. Об этом УНН сообщили в НАЗК.

"Нам не известно происхождение данных документов, поэтому комментировать их будет неуместно", - заявили в НАЗК.

Напомним, 25 декабря бывший руководитель департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина опубликована на своей странице в facebook документы якобы с результатами проверок деклараций вышеупомянутых чиновников. Соломатина также сообщила, что решение по Смолию и Павелко НАПК будет принимать 28 декабря. По этому поводу в агентстве сообщили, что НАПК такую информацию не распространяло.

"Дневной порядок завтрашнего заседания НАПК будет опубликован сегодня вечером. Ранее мы его не публиковали", - сообщили в НАПК.

Напомним, как сообщал УНН, НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко.

Источник: УНН
Теги: НАПК, Андрей Павелко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.