В НАПК опровергли подлинность документов касательно Павелко и Смолия

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не известно происхождение документов якобы с результатами проверок деклараций главы НБУ Якова Смолия и Президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко, которые были опубликованы в СМИ. Об этом УНН сообщили в НАЗК.

"Нам не известно происхождение данных документов, поэтому комментировать их будет неуместно", - заявили в НАЗК.

Напомним, 25 декабря бывший руководитель департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина опубликована на своей странице в facebook документы якобы с результатами проверок деклараций вышеупомянутых чиновников. Соломатина также сообщила, что решение по Смолию и Павелко НАПК будет принимать 28 декабря. По этому поводу в агентстве сообщили, что НАПК такую информацию не распространяло.



"Дневной порядок завтрашнего заседания НАПК будет опубликован сегодня вечером. Ранее мы его не публиковали", - сообщили в НАПК.



Напомним, как сообщал УНН, НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко.